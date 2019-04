Torino-Milan 0-0 La Diretta Gattuso lascia Piatek in panchina: gioca Cutrone

Ultimo aggiornamento: 20:39

Classifica alla mano, la partita di questa sera tra Torino e Milan può essere definita il big match della 34esima giornata di campionato: va in scena nel capoluogo piemontese un vero e proprio spareggio nella lotta per il quarto posto, con i granata che vincendo potrebbero agganciare i rossoneri a quota 56 punti. Gli uomini di Mazzarri vengono dalla bella vittoria di Marassi sul Genoa grazie al gol di Ansaldi, il Milan dal deludente pareggio di Parma per 1-1 dello scorso turno di campionato.Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Rincon, Meité, Ansaldi; Berenguer, Belotti.Donnarumma; Conti, Romagnoli, Musacchio, Ricardo Rodeiguez; Bakayoko, Kessie, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu.Il Torino di Walter Mazzarri è tornato a competere per un posto in Europa grazie ad una striscia di 5 partite senza sconfitte, durante le quali ha raccolto 2 vittorie e 3 pareggi. Milan in crisi, con una sola vittoria nelle ultime 6 partite giocate in campionato; l'ultima volta che i rossoneri hanno raccolto i 3 punti lontano da San Siro è stata in occasione dell'1-2 a Verona col Chievo, quando si giocava la 27esima giornata.