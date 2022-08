Torino-Lazio 0-0, le pagelle. Lazzari in gran forma, Marcos Antonio no. Per Sarri c'è tanto da fare

di Enrico Sarzanini

Finisce 0-0 il primo anticipo del sabato della seconda giornata di Serie A. Il Torino e la Lazio pareggiano a reti bianche, stesso identico risultato nell'altro anticipo tra Udinese e Salernitana alla Dacia Arena di Udine.

Le pagelle dei biancocelesti

Provedel 6

Sempre attento sulle uscite è uno deo protagonisti della gara soprattutto in costruzione considerato che quasi tutte le ripartenze partono dai suoi piedi.

Lazzari 6,5

Sulla falsa riga della gara contro il Bologna è certamente tra i calciatori più in forma. Il pressing asfissiante del Toro lo costringe a restare nella sua metà campo ma tenta spesso la sortita in avanti.

Patric 6,5

Certamente tra i migliori: chiusure sempre precise e puntuali non sbaglia praticamente nulla confermando di essere una certezza.

Romagnoli 6,5

Attento e preciso quando c'è da intervenire lui risponde sempre presente. Non è ancora al top della forma ma basta la sua presenza a regalare grande serenità a tutto il reparto.

Marusic 6,5

Ha sui piedi la palla del vantaggio ma è bravo Vanja Milinkovic a chiudergli lo specchio della porta

Milinkovic 6

E' in evidente ritardo di condizione ma non rinuncia mai alla giocata a caccia di quel pallone giusto per sbloccare il match come la spizzata per Immobile, va vicinissimo alla rete del vantaggio. (36' st Luis Alberto 6: sfiora il gol su calcio di punizione, con lui in avanti la Lazio si riaccende).

Cataldi 5,5

Sarri lo ripropone nuovamente dall'inizio ma Juric lo annienta con la marcatura a uomo e costringe Sarri a ricorrere al lancio lungo di Provedel. (16' st Marcos Antonio 5: in netto ritardo di condizione dovrà lavorare tanto per essere il nuovo Leiva).

Vecino 6

Sarri lo sceglie per avere maggiore fisicità e la mossa sortisce gli effetti sperati. L'uruguaiano è ancora fuori condizione ma lotta come un leone fino a quando ha fiato. (16' st Basic 6: entra e regala dinamicità ad un centrocampo spento).

Anderson 5,5

Qualche buono spunto anche se non fa sempre la cosa giusta, il brasiliano è tra i primi ad accusare la stanchezza. (25' st Pedro 6: qualche numero ma è ancora al top si vede).

Immobile 6,5

Districarsi tra le maglie del Toro è complicato, prova qualche sortita in avanti ma si accende solo ad inizio ripresa quando scalda subito le mani a Vanja Milinkovic, sfiora il gol 10' più tardi imbeccato da Milinjkovic.

Zaccagni 6

Al bacio l'assist per Marusic vicinissimo al vantaggio ma è l'unico acuto di una gara ancora con troppe lacune.(36' st Cancellieri 6: consente alla Lazio di chiudere in attacco).

Sarri 6

Questa Lazio è davvero molto lontana dal suo ideale di gioco a pesare la condizione fisica della squadra apparsa appesantita. Meglio nella ripresa con gli innesti di Luis Alberto e Basic.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Agosto 2022, 20:39

