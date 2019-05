Torino-Lazio 0-0 La Diretta Inzaghi schiera Jordao e Cataldi

Domenica 26 Maggio 2019, 14:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rendimento di tutto rispetto quello del Torino di fronte ai propri tifosi: 35 i punti conquistati, con 11 vittorie, due pareggi e però cinque sconfitte, che hanno probabilmente tolto ai granata i punti che sarebbero serviti ora per conquistare l'Europa. Da notare che i granata non battono i biancocelesti in Piemonte dalla stagione 2012/13, quando s'imposero per 1-0 grazie al gol di Glik. Nel complesso, in 63 precedenti in A, 27 vittorie del Toro, 13 della Lazio e 23 pareggi.Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Lukic, Baselli, Aina; Iago Falque, Belotti.Proto; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Parolo, Badelj, Jordao, Lulic; Cataldi; ImmobileTorino e Lazio si congedano oggi nel capoluogo piemontese dalla stagione calcistica 2018/19 con stati d'animo diversi: i granata, dopo aver accarezzato addirittura il sogno di poter raggiungere il quarto posto ad una manciata di giornate dalla fine, si ritrovano fuori anche dalla possibilità di guadagnare l'Europa League del prossimo anno. Campionato un po' sottotono anche per la Lazio, la cui stagione è stata tuttavia impreziosita dalla conquista della Coppa Italia nella finale di Roma.