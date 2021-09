Torino-Lazio in diretta LIVE alle 18:30: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La sfida tra i fratelli Milinkovic-Savic, tra Urbano Cairo e Claudio Lotito, la partita delle polemiche (l'anno scorso): tutto è pronto allo stadio Olimpico di Torino per la partita tra gli uomini di Ivan Juric e la Lazio di Maurizio Sarri, che proprio oggi sconterà l'ultimo turno di squalifica. E poi sì, ci sarà il derby. E per arrivarci al meglio, nel tardo pomeriggio piemontese tre punti sarebbero oro colato. Ma non sarà così semplice, anzi: i granata arrivano da due vittorie consecutive, al contrario dei biancocelesti. Ecco le probabili formazioni.

Torino-Lazio, le probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Brekalo, Linetty; Sanabria. All. Ivan Juric

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Maurizio Sarri

Dove vedere la partita in tv e diretta streaming

La diretta della gara delle 18:30 di giovedì 23 settembre tra Torino-Lazio sarà trasmessa sia su Dazn, sia su Sky Sport Uno al canale 201. La partita sarà quindi disponibili anche su smart tv, su app e su Sky Go.

