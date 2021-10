Le pagelle di Torino-Juventus: Locatelli speciale, Chiellini eroico. Kean non convince

Il Derby della Mole si conclude con il successo della Juventus grazie ad una gemma nel finale di Locatelli.

LE PAGELLE DEL TORINO

MILINKOVIC-SAVIC 6,5

Primo tempo da spettatore non pagante. Nella ripresa è decisivo. Bravissimo sul colpo di testa ravvicinato di Alex Sandro. Non può nulla sul colpo da biliardo di Locatelli.

ZIMA 6

Non fa nulla di eccezionale ma è pulito e preciso nel suo compitino. Gioca con semplicità e non va mai in difficoltà.

BREMER 6,5

Attento e abile negli anticipi. Bravo soprattutto quando deve inseguire l'avversario. Dà sicurezza alla difesa.

RODRIGUEZ 6

Eccellente prima frazione, nella ripresa ha molto più lavoro da sbrigare. In un paio di occasione è maldestro.

SINGO 6

Grande fisicità e determinazione. Fa sentire i tacchetti a Chiesa quando gravita dalle sue parti. Si propone bene in avanti. Nel finale ha poche energie.

LUKIC 6,5

Gioca a testa alta e con personalità. Fa girare bene il Torino e cerca spesso l'inserimento in area di rigore. Solido (22' st Linetty 5,5: non incide).

MANDRAGORA 6

Tanto movimento. Cerca di essere anche qualitativamente importante. Ci riesce a tratti ma non smette di correre.

OLA AINA 6,5

Si fa sentire in mezzo al campo. Utile nelle due fasi. Non dà mai respiro agli avversari. Ha un bel motore (22' st Ansaldi 6: recupero eccezionale, salvo un gol fatto).

POBEGA 6

Qualche buon guizzo ma anche un po' troppe pause. La qualità non è in dubbio, dovrebbe provare ad essere più continuo.

BREKALO 6

Fa tutto e di più. Combatte su ogni pallone e morde gli avversari quando c'è da recuperare palla. Ha la sfortuna di avere pochi palloni importanti (39' st Rincon ng).

SANABRIA 5

Attende la palla buona che, purtroppo, non arriva. Ci mette tanto impegno, non riesce a concretizzare come vorrebbe. Spuntato (32' st Baselli 5,5: niente di interessante).

JURIC 6,5

Tanta grinta il suo Toro che, per diversi tratti della partita, mette in difficoltà i bianconeri. Viene punito sul più bello.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

SZCZESNY 6

Quando è chiamato in causa, fa il suo dovere. Un po' troppo restio nelle uscite alte.

DANILO 6,5

Affidabile come sempre. In difesa è attento. Quando viene superato, trova il modo di farsi perdonare. Utile.

DE LIGT 6,5

Non tradisce. Grande fisicità e senso dell'anticipo. Anche sotto pressione, gioca con enorme eleganza e padronanza dei propri, infiniti, mezzi.

CHIELLINI 7

Statuario. Quando si accende un pericolo, è pronto a spegnere la minaccia sul nascere. Guida la difesa con grande leadership. Gradiatore.

ALEX SANDRO 6,5

Nel primo tempo è eccessivamente timido. Decisamente più pericoloso e motivato nella ripresa, dove va vicino alla rete.

BERNARDESCHI 5,5

Ogni volta che calcia una palla inattiva, non riesce mai a trovare la giusta traiettori. Nella ripresa cambia posizione ed è più vivo (35' st Kulusevski 6,5: in pochi minuti fa tantissimo, prende anche un palo).

MCKENNIE 5,5

Ha una buonissima occasione nei primi minuti ma non la sfrutta a dovere. Tanto impegno ma anche una precisione approssimativa.

LOCATELLI 7,5

L'unico che ragiona a centrocampo. Gestisce i tempi di ripartenza con maestria. Buon apporto anche a livello difensivo. Poi, nel finale, illumina la scena con il gol della vittoria.

RABIOT 6

Si accende e si spegne con una velocità disarmante. Alterna buone soluzioni a giocate senza senso. Croce e delizia.

CHIESA 7

Quando può scappare palla al piede è inarrestabile. Non riesce a trovare il pertugio giusto per far male al Torino. Spesso ingabbiato (44' st Kaio Jorge ng)

KEAN 5

Un grande avvio con gol sfiorato. Poi va in affanno, facendo fatica a trovare spazio. Perde qualche contrasto di troppo. La sua gara dura solo 45' (1' st Cuadrado 7: porta freschezza e idee. La Juventus cambia con lui in campo).

ALLEGRI 6

Un'altra vittoria. Nel primo tempo tiene la squadra bassa poi, con l'ingresso di Cuadrado, cambia l'atteggiamento dei suoi e si porta a casa tre punti fondamentali.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Ottobre 2021, 19:59

