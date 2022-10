Torino-Juventus 0-1, le pagelle: Vlahovic imperiale, Kean è impalpabile. Super Milinkovic-Savic

di Fabrizio Ponciroli

Il Derby della Mole finisce con la vittoria della Juventus (1-0). Decisivo Vlahovic. Sugli scudi Milinkovic-Savic.

LE PAGELLE DEL TORINO

MILINKOVIC-SAVIC 7,5

Compie tre interventi di qualità in pochi istanti nel primo tempo, confermando di avere la giusta fiducia nei propri mezzi. Nella ripresa decisivo su Locatelli. Solo Vlahovic lo manda k.o. Davanti al CT Stojkovic, si fa apprezzare.

DJIDJI 6,5

Vince molti contrasti con gli attaccanti bianconeri. Intelligente e astuto, non fa passare nessuno (34' st Zima sv).

SCHUURS 5,5

Si prende qualche rischio di troppo ma anche una buona personalità. Sul gol non è attento.

RODRIGUEZ 6

Fa sempre il suo dovere. Non brilla particolarmente ma è bravo a tenere la posizione.

AINA 5,5

Commette qualche imprecisione di troppo. Motore inesauribile, lotta su ogni pallone (34' st Singo sv).

LUKIC 6

Quando parte palla al piede manda in crisi le certezze difensive bianconere. Deve diventare più concreto.

LINETTY 5,5

Un paio di giocate importanti ma anche troppi momenti di pausa. Va ad intermittenza (34' st Karamoh sv).

LAZARO 6,5

Altra gara positiva per intensità e voglia. Dopo diverse gare da titolare, sembra più fiducioso. Spinge continuamente sulla fascia di competenza.

MIRANCHUK 6

Non riesce a trovare lo spiraglio per far male alla Juventus per tanto tempo. Quando lo trova, spara alle stelle.

RADONJIC 6

Buoni strappi ma anche idee un po' confuse quando si arriva al dunque (26' st Pellegri 5,5: combatte, combina poco).

VLASIC 5,5

Vorrebbe spaccare il mondo ma viene ingabbiato bene dalla difesa bianconera. Nella ripresa ha una buona occasione ma spara a salve.

JURIC 6

Le tante assenze non gli permettono di schierare il miglior Toro. Tanta determinazione, manca qualità e si vede.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

SZCZESNY 6

Trasmette sicurezza. Non particolarmente impegno nella prima frazione, più impegnato nella ripresa. Fa il suo dovere.

DANILO 7

Molto preciso negli interventi, soprattutto bravo a provare a far ripartire subito la squadra. Ci mette sempre la solita garra e, dal suo colpo di testa, arriva il gol di Vlahovic.

BREMER 6

Sulle palle alta fa valere la sua stazza. Più in difficoltà quando deve correre all'indietro ed inseguire gli avversari. Esce per problemi fisici (7' st Bonucci 6: non è al massimo, si affida all'esperienza).

ALEX SANDRO 6

Non osa molto. Sta bloccato nelle sue posizioni senza provare mai qualcosa di alternativo. Rapsodico.

CUADRADO 6

Gioca, a volte, in maniera troppo superficiale. Cerca di farsi valere in attacco. Calcia perfettamente l'angolo che vale l'1-0 bianconero.

MCKENNIE 6

Se non fosse per la capigliatura piuttosto visibile non lo si noterebbe nei primi 45'. Bravo a non esagerare e a mettersi al servizio della squadra.

LOCATELLI 6

Eccessivamente conservativo. Cerca spesso la giocata meno rischiosa, portando lentezza nella manovra. In attacco è pericoloso due volte.

RABIOT 5,5

Da quando si è proclamato un leader, non incide più. Si limita al compitino. Solo una buona conclusione degna di nota.

KOSTIC 6

Corre tantissimo. E' stato preso per fare cross di qualità, nel primo tempo non ne azzecca uno. Nella ripresa molto più convinto e preciso nelle assistenze.

VLAHOVIC 7,5

Si costruisce una grande palla gol ma Milinkovic-Savic gli nega la gioia del gol. Non si perde d'animo e, alla fine, trova il guizzo che vale una preziosa vittoria. Salvatore della patria (45' st Paredes sv).

KEAN 4

Altra chance gettata alle ortiche per l'azzurro. Non si capisce cosa faccia in campo. Ha sui piedi la palla buona per riscattarsi ma la sciupa malamente. Impalpabile (27' st Milik 6: porta peso in attacco).

ALLEGRI 6

Una prestazione che dà fiducia. La scelta di Kean non convince. Vlahovic gli evita tanti guai. Tre punti importanti per ripartire.

