Torino-Juventus, le probabili formazioni: difese decimate, bianconeri con la coppia CR7-Morata

Una sfida delicata quella tra Torino e Juventus che andrà in scena domani, sabato 3 aprile, alle ore 18. Un derby importante da una parte e dall'altra, per tanti motivi. In casa granata c'è bisogno di sfatare il tabù stracittadina ma soprattutto di portare a casa tre punti fondamentali per la corsa salvezza. Per Andrea Pirlo invece c'è l'esigenza di allungare sulle pretendenti al quarto posto, in attesa del recupero contro il Napoli.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL TORINO

Tante indisponibilità per Davide Nicola in vista del Derby della Mole. Problemi soprattutto nel reparto arretrato, dove oltre a Singo si è fermato anche Lyanco. Una maglia da titolare finirà a Buongiorno, che andrà a comporre il trio difensivo con Bremer e Izzo. Murru in vantaggio su per la corsia di destra, con Ansaldi dal lato opposto. Linetty (o Baselli) e Rincon saranno invece accanto a Mandragora, mentre in attacco Sanabria è favorito su Zaza per affiancare Belotti.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA JUVENTUS

E' allarme Covid-19 a Vinovo. Bonucci, al rientro da Vilnius con la Nazionale, è risultato positivo ed è rimasto in isolamento, così come Chiesa e Bernardeschi. Demiral, che il 26 marzo durante gli impegni con la Turchia è stato trovato positivo, è rientrato in Italia con un volo sanitario autorizzato dalle autorità competenti e proseguirà il suo isolamento fiduciario e non sarà neanche della sfida. Preoccupa anche la situazione di Szczesny, visto che la Polonia ha segnalato in un primo tempo quattro positivi (poi scesi a due). A un primo test è risultato negativo ma con Buffon squalificato ci potrebbero essere dei problemi tra i pali. Difesa con i soli De Ligt e Chiellini di ruolo, con Danilo accanto a loro. In mezzo spazio a Rabiot e Bentancur, con un Arthur non al meglio (e comunque nel mirino dopo la festa privata con annessa multa a cui hanno partecipato anche McKennie e Dybala) che lascerà il posto probabilmente a Kulusevski. Sulle fasce Chiesa e Cuadrado mentre davanti confermata la coppia CR7-Morata.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Murru, Rincon, Linetty, Mandragora, Ansaldi; Sanabria, Belotti.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Chiellini, De Ligt Cuadrado; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.

