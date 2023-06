Torino-Inter 0-1, le pagelle: Brozovic strepitoso, Lukaku in forma Champions. L'ultima di Handa?

di Alessio Agnelli

L'Inter si Simone Inzaghi si impone 1-0, grazie ad un gol di Brozovic, a Torino contro i granata nella 38esima e ultima giornata di Serie A. I nerazzurri grazie a questi tre punti, in attesa del 10 giugno quando scenderanno in campo nella finale di Champions League contro il Manchester City a Istanbul, si portano al secondo posto in campionato a 72 punti in attesa della sfida con la Lazio di questa sera a Empoli. Il Torino resta invece al nono posto con 53 punti.

LE PAGELLE INTER

HANDANOVIC 7 Di doman non v’è certezza, e il riferimento è al possibile rinnovo di un anno, ancora da definire. Per ora chiude con un altro gettone (il numero 455 con l’Inter) e con il 10° posto (agganciato Cordoba) nella classifica all time di presenze. A referto 2 parate su Singo, la seconda più impegnativa. Poi un intervento da bollino rosso su Karamoh. (21’ st Cordaz 7: primi minuti stagionali e un miracolo salva-risultato su Sanabria)

DARMIAN 6 Prima frazione a murare sistematicamente il competitor Vlasic, ad ogni affondo del granata. Ripresa a rincorrere, spesso e volentieri, l’ex nerazzurro Karamoh, ma se la cava.

DE VRIJ 6,5 Una gara (quasi) perfetta in marcatura su Sanabria, controllato con fisicità, attenzione e senso dell’anticipo. Nell’unica dormita sul paraguayano trova un SuperCordaz a salvarlo. Nel complesso sicuro.

BASTONI 6 Si divide tra Miranchuk e Sanabria, tenendo a bada il primo e aiutando De Vrij col secondo. In fascia meno propositivo del solito, staffetta programmata. (21’ st Acerbi 6: concede minuti di riposo a Bastoni, scaldandosi per Haaland)

DUMFRIES 6,5 Sempre pronto ad attaccare la profondità con l’Inter in possesso. Sfiora il vantaggio con una carambola su Rodriguez, rischia poco o nulla dietro.

GAGLIARDINI 6 Anello debole della mediana nerazzurra, ma, rispetto a Napoli (due gialli, più altri due condonati), meno nervoso e più sul pezzo.

BROZOVIC 7,5 In uno stato di forma strepitoso. Taglia e cuce, andando sempre in verticale e accompagnando l’azione in inserimento. Il premio è il terzo gol in stagione, il secondo al Toro tra andata e ritorno. Un altro messaggio ad Inzaghi per un posto negli 11 a Istanbul?

CALHANOGLU 6,5 Qualitativamente utile in fase di impostazione e un martello in interdizione. Garantisce garra nel recupero palla, a volte anche troppa (giallo speso su Buongiorno), oltre alla solita precisione sui piazzati e in appoggio. (10’ st Barella 6,5: premiato come miglior centrocampista del campionato nel pre-partita, qualità aggiuntiva nel 2° tempo)

GOSENS 5,5 Con Singo deve limitare al minimo le proiezioni offensive, mai ficcanti e degne di nota, per concentrarsi sui ripiegamenti in difesa, a presidiare la fascia, ma patendo la differenza di passo con l’ivoriano. (29’ st Bellanova ng)

LUKAKU 7 Con Buongiorno è una sfida tutta muscoli e centimetri. Perde qualche duello di testa, ma ancorato al terrenno è un totem difficile da spostare, dominante nel gioco di sponda. Parte con un’imbucata geniale per Lautaro, sfiora il vantaggio e lo confeziona per Brozovic. Poi ci prova di testa.

LAUTARO 6 Ha un’occasione, lanciato a rete da Lukaku, ma rallenta e sbaglia la misura del pallonetto. Si guadagna la sufficienza, con il solito contributo in appoggio. Fuori per ricaricare le pile. (10’ st Dzeko 6,5: subito un palo, in combinazione con Lukaku)

INZAGHI 7 Chiude con il pass per la prossima edizione di Champions e con un’altra vittoria, che fa morale per Istanbul. Rispetto alle previsioni della vigilia, punta sulla continuità di impiego, riducendo al minimo (solo 4 elementi) il turnover. Ora il grande sogno.

