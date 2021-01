Torino, Giampaolo esonerato, ora è ufficiale. Nicola al suo posto

Un pomeriggio quasi paradossale a Torino. Con Giampaolo di fatto esonerato, ma in attesa dell’ufficialità, Nicola in città ma anche lui in attesa della rescissione con il Genoa, e Cottafava (allenatore della Primavera) in campo al Filadelfia per dirigere l’allenamento del pomeriggio. Una giornata di incertezza, cancellata dal comunicato ufficiale della società granata in serata. “Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Giampaolo e il suo staff per la professionalità e per l’impegno dimostrati in questi mesi in granata”. Domani probabilmente sarà il giorno della firma di Nicola, vecchio cuore granata che ha trovato immediatamente l’accordo con Cairo, dopo aver deciso lo spareggio promozione contro il Mantova nel giugno 2006. La situazione è quasi disperata perché il Toro è in piena zona retrocessione, penultima con 13 punti su 54. Ma una mano potrebbe arrivare dal mercato, Vagnati è alla ricerca di rinforzi e ha messo nel mirino Schone, svincolato dal Genoa ed ex pupillo proprio di Nicola.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Gennaio 2021, 22:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA