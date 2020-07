Torino-Genoa, dalle 19,30 La Diretta Le probabili formazioni

Torino e Genoa aprono il programma del giovedì della 33esima giornata di Serie A, con un match di importanza fondamentale per entrambe le compagini. In pochi infatti avrebbero potuto immaginare un Toro così in difficoltà a questo punto della stagione, reduce dall'ennesima sconfitta a San Siro contro l'Inter, 3-1 il finale, e ad un passo dall'essere risucchiato nel vivo della lotta per non retrocedere; uguale discorso per il Genoa, che viene però dal successo per 2-0 sulla Spal.(3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkolou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Meité, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti. All.: Longo(4-3-2-1): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Masiello; Behrami, Schone, Cassata; Falque, Pandev; Pinamonti. All.: Nicola