Torino super e Fiorentina non pervenuta: 4-0. Brekalo fa doppietta, male Vlahovic

Il Torino batte 4-0 la Fiorentina nel posticipo della 21esima giornata di Serie A, disputato tra le mura amiche dello stadio Olimpico-Grande Torino. Le reti granata portano la firma di Singo al 19', di Brekalo, autore di una doppietta al 23' e al 31' e di Sanabria al 59'. In classifica i viola restano fermi in sesta posizione con 32 punti insieme a Roma e Lazio ma con una partita in meno, mentre i granata agganciano al nono posto Empoli e Sassuolo a quota 28 con un incontro ancora da recuperare.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Gennaio 2022, 19:37

