EuroToro scatenato: cinque gol al Soligorsk e messaggio al Wolverhampton

Torino batte Soligorsk 5-0 (2-0) nella partita d'andata del terzo turno preliminare di Europa League giocata nell'Olimpico Grande Torino. I granata di Mazzarri mandano così cinque messaggi agli inglesi del Wolverhampton, più che probabili avversari del playoff visto che hanno surclassato con 4 gol (a zero) il Pyunik in trasferta.



IL TABELLINO

Torino-Soligorsk 5-0

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo (1' st Bonifazi), Nkoulou (40' st Singo), Bremer; De Silvestri, Meité, Baselli, Ansaldi; Berenguer (32' st Rincon); Zaza, Belotti. (25 Rosati, 7 Lukic, 22 Millico, 90 Rauti). All.: Mazzarri.

Shakhtyor Soligorsk (3-5-1-1): Klimovich; Matveychik, Rybak, Sachivko; Burko, Balanovich (28' st Khvashchinsky), Khadarkevich (21' st Yanush), Ebong, Antic; Kovalev, Bakaj (32' st Visnakovs). (35 Chesnovsky, 7 Llullaku, 25 Lambulich, 29 Bodul). All.: Tashuev.

Arbitro: Stefanski (Polonia).

Reti: nel pt 2' Belotti, 15' Izzo; nel st 18' Belotti (rig.), 26' De Silvestri, 31' Bonifazi. Angoli: 9-2 per il Torino. Recupero: 2' e 2'. Ammoniti: Ebong, Bremer, Balanovich per gioco scorretto. Spettatori: 15.977. Incasso: € 357.725,00. Giovedì 8 Agosto 2019, 23:15







© RIPRODUZIONE RISERVATA