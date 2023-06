Tonali al Newcastle, è (quasi) fatta: ecco come cambiano il mercato e il centrocampo del Milan

Sandro Tonali ha le valigie in mano. Dopo aver fortemente voluto il Milan, col passare del tempo il centrocampista rossonero è diventato sempre più una colonna portante della squadra di Stefano Pioli. Dai suoi piedi e dalle sue giocate sono passati l'ultimo scudetto del Diavolo, ma anche la cavalcata in Champions League dell'ultima stagione, interrotta solo in semifinale dall'Inter.

E adesso il Newcastle è piobato sul giocatore, pronto a portare il talento italiano nella ricca Premier League, con una cifra monstre. Alla fine Tonali partirà per un accordo che porterà nelle casse del Milan 70 milioni più 5 di bonus. E adesso i tifosi rossoneri sono in fermento. Tutti si chiedono come cambierà la squadra, quali saranno le prossime mosse di mercato e, soprattutto, come sarà il centrocampo del Milan nella prossima stagione.

Come sarà il centrocampo del Milan senza Tonali?

Con la partenza del perno di centrocampo rossonero, il Milan si candida a essere una delle protagoniste indiscusse di questo calciomercato estivo che si preannuncia infuocato.

La frecciatina in casa Maldini

L'apprensione di molti tifosi rossoneri si fa sempre più pressante. Dopo l'addio imposto di Massara e Maldini che tanto avevano fatto bene in questi anni, ecco che anche la squadra viene smantellata, perdendo uno dei pezzi più pregiati. Dopo l'addio di Ibrahimovic, Brahim Diaz e l'infortunio di Bennacer (che resterà ai box per la maggiore parte della prossima stagione), il Milan fa cassa con la cessione di uno dei suoi punti cardine. E sui social network, c'è chi sembra volersi togliere qualche sassolino dalla scarpa...

La moglie di Paolo Maldini, Adriana Fossa, infatti, ha lancia una stoccata alla dirigenza rossonera. Più che dei sassolini sembrano veri e propri macigni quelli che stanno ingombrando le calzature della famiglia Maldini, visto che su Instagram la modella venezuelana scrive: «Amore mio, non tutti i mali vengono per nuocere», condividendo un video che ripercorre in momenti migliori del marito alla guida tecnica del club.

Ma oltre alle frecciatine e ai dissapori di questi giorni, come si muoverà il nuovo Milan?

Il nuovo centrocampo

Il Milan dovrà, inevitabilmente, ricorrere al mercato per sostituire Sandro Tonali nella prossima stagione. Mentre il Brescia sorride (visto che incasserà il 15% della rivendita del suo ex calciatore), anche il club rossonero potrà finalmente avere la liquidità giusta per rifondare la nuova squadra.

Con una cifra che si avvicinerà agli 80 milioni, Frattesi sarà l'obiettivo principale del prossimo centrocampo milanista. Il giocatore vorrebbe vestire la maglia della Roma, ma l'asta per accaparrarsi le sue giocate, sembra essere una cosa tutta milanese.

L'Inter lo vorrebbe per affiancarlo a Barella, ma il Milan potrebbe battere la concorrenza potendo contare sui soldi incassati dal Newcastle. Il Sassuolo valuta il suo gioiello tra i 35 e i 40 milioni e, al Milan, avanzerebbero anche i soldi per un altro colpo importante sulla mediana.

Piace molto l'idea Milinkovic-Savic che rientrerebbe nel progetto del club, anche se la concorrenza della Juventus potrebbe essere un ostacolo da aggirare. Il duo Frattesi-Milinkovic riporterebbe il giusto entusiasmo attorno alla squadra e alla società e, nel frattempo, si lavora anche a un colpo in attacco dove devono essere sostituiti Origi e Brahim Diaz.

Secondo alcune indiscrezioni, il Diavolo sarebbe vicino a Marcus Thuram: l’attaccante (figlio d'arte) è in scadenza di contratto con il ‘Gladbach e ha manifestato grande interesse nel progetto rossonero e nel corso dei prossimi 10 giorni darà una risposta definitiva a Moncada e Furlani riguardo all’offerta quinquennale da 5,5 milioni di euro a stagione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Giugno 2023, 11:46

