Tardelli-Tommasi, è sfida per l'Assocalciatori

Damiano Tommasi rischia di alzarsi dalla poltrona. La battaglia per il taglio stipendi in tempi di Covid-19 potrebbe, infatti, essere l’ultima da presidente dell’Aic per l’ex calciatore romanista che ha perso molti consensi in vista delle prossime elezioni. La gestione della delicata riduzione dei compensi, oltre ad alimentare polemiche coi vertici federali e in primis con la Lega, ha lasciato scontenti diversi tesserati soprattutto per quel che riguarda le leghe minori. Ci si aspettava più determinazione da parte di Tommasi che è in scadenza di mandato e che dal 2011 ricopre il ruolo eredito da Sergio Campana (in carica dal 1968 al 2010). Le elezioni, inizialmente fissate per maggio ma rinviate a a tempi migliori, vedono ora l’altro candidato Marco Tardelli in vantaggio su Tommasi anche se nei prossimi giorni potrebbe scendere in campo pure Umberto Calcagno, attuale vicepresidente dell’AIC. Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Aprile 2020, 07:00



