Lazio, primo allenamento per Toma Basic. Sul mercato si valutano le uscite di Fares e Caicedo

Visite, firma e subito in campo. Non perde tempo Toma Basic che, entrerà in lista (forse già al posto di Fares) per la sfida con lo Spezia. Come numero di maglia ha scelto l'88, una scelta curiosa. Il suo storico numero di maglia, il 26, è occupato da Radu, essendo l'8 il suo numero preferito e fortunato, ha deciso di raddoppiare la scelta, anche perché l'8 non era disponibile. Il suo acquisto è ufficiale e per lui ieri è stato il primo giorno d'allenamento con i suoi compagni.

Primo giorno di scuola

Ad accoglierlo in campo Sarri e Martusciello, con i quali si è intrattenuto un po'. Ha solo bisogno di ambientarsi e cominciare a capire quello che vuole l'allenatore. Per quel che riguarda la condizione fisica, forse, è poco più avanti rispetto al resto della squadra, se non altro perché corre e si allena da fine giugno, avendo già giocato tre gare di campionato francese. Con lo Spezia, se non ci saranno contrordini, sarà nella lista dei convocati.

Fares vicino all'addio

Da verificare la situazione di Fares che sta cercando di trovare l'intesa col Genoa. Le due società sono vicine all'accordo sulla base del prestito e un riscatto obbligatorio a circa 6 milioni di euro. Domani potrebbe essere il giorno decisivo e quello dell'addio dell'algerino. Più difficile per Caicedo, nonostante il pressing del Genoa. L'attaccante non è convinto, tanti che si pensa ci possa essere dietro sempre Inzaghi, ma tra i due i rapporti ultimamente non erano proprio idilliaci. Su di lui squadre turche come Galatasaray, Fenerbache, ma occhio anche al Trabzonspor.





