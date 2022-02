Juve, carica Allegri: «A Villarreal solo per vincere»

La Juventus vuole affondare il «Sottomarino Giallo». Possibilmente già nell'andata degli ottavi di questa sera (ore 21, Canale 5 e Sky Sport) in casa del Villarreal. Così da esorcizzare i fantasmi delle ultime due eliminazioni agli ottavi contro Lione e Porto. «Giochiamo sempre per vincere, poi se saremo bravi e fortunati arriveremo in fondo - dice Allegri -. Non c'è nulla di scontato, abbiamo il 50% di possibilità. Il Villarreal è tecnico ed esperto, l'anno scorso ha vinto l'Europa League. Ma se la Juve gioca da squadra, difficilmente perde».

Difficile perdere specie se Vlahovic fa il Vlahovic, timbrando all'esordio in Champions come aveva fatto al debutto in campionato con i bianconeri. L'assenza di Dybala (fuori uso come Chiesa, Chiellini, Rugani e Bernardeschi) aggiunge responsabilità a Vlahovic, difeso da Max come si fa con un figlio: «Dusan è al debutto, non possiamo addossargli tutte le responsabilità. Ha qualità straordinarie, ma serve anche esperienza. Devo proteggerlo, come si fa con i giovani». Allegri recupera Bonucci per la panchina e ragiona su una Juve formato 4-4-2 con al centro della trincea De Ligt e l'adattato Danilo, sugli esterni Cuadrado e Rabiot e in attacco Morata e Vlahovic.

Per Alvaro invece Dusan è una specie di fratello minore, un nuovo compagno di giochi: «Vlahovic ha portato tanto entusiasmo. È un grandissimo giocatore, ha davanti una carriera meravigliosa. Speriamo che possa fare subito gol in Champions». L'effetto-Vlahovic ha avuto ricadute positive su Morata, rassicurato anche dal mister: «A gennaio mi voleva il Barcellona? Non importa taglia corto lo spagnolo -. L'arrivo di Dusan mi ha aiutato tanto. E Allegri mi ha chiesto di restare alla Juve. Devo lottare per ripagare la sua fiducia. Se fosse per me, starei sempre qui».

Una dichiarazione d'amore, un'uscita allo scoperto che potrebbe spingere la Signora a trattare con l'Atletico Madrid: dopo aver speso 20 milioni per due anni di prestito, i bianconeri vorrebbero un riscatto ribassato da 35 a circa 20 milioni. Si vedrà, intanto questa sera Morata è chiamato a essere profeta in patria. Se poi Vlahovic riuscisse a esportare i suoi gol in Champions, tutto di guadagnato.

