Seduti davanti all'ingresso dello stadio per amore della squadra: la foto che ha conquistato il web

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Agosto 2020, 23:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due ragazzi, seduti fuori dallo stadio, guardandone l'ingresso in attesa. Non solo dell'inizio del campionato di serie B, al quale il Lecce parteciperà dopo l'amara retrocessione, ma in attesa dell'inizio di un nuovo sogno, di una nuova battaglia da fare insieme: squadra e tifosi. La foto che ha fatto, in queste ore, il giro del web racconta proprio questo. E ha conquistato anche l'Us Lecce, che ha scelto di condividerla sulla sua pagina Facebook.«Da ore - hanno scritto dalla società - circola sui social una foto che noi osiamo definire “splendida” ... è il riassunto di un legame che l’US Lecce ha con i suoi tifosi, con la sua gente ... con la sua terra. È per questo che abbiamo deciso di salvarla e ricondividerla qui, sulla nostra pagina ufficiale, dove grazie alle vostre interazioni abbiamo raccontanto a tutta Italia questo grande amore. Grazie a chi ha scattato questa istantanea... perché in questa foto ci siamo tutti ma proprio tutti noi che amiamo il Lecce 💛❤️ Quei cancelli si riapriranno e torneremo a sentire migliaia di cuori che battono all’unisono #avantilecce #chitifaleccetifalecceebasta»