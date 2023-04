Che... Fortuna, tifosi gratis allo stadio: è boom di sponsor. In Germania scommettono sulla nuova formula "salva calcio"

Come fare a riempire sempre lo stadio ma senza rinunciare agli incassi? La squadra del Fortuna Dusseldorf, ora in seconda divisione tedesca ma con un lungo passato nella top class della Bundesliga, è convinta di aver trovato l’uovo di Colombo: far venire gratis i tifosi allo stadio nella gare casalinghe ma facendo il pieno di sponsor (paganti).



Il rivoluzionario piano, chiamato “Fortune for All” consiste nel riempire ogni buco dell’impianto da 57mila posti che pure viene frequentato da una media di 30mila spettatori a partita. Così il club sperimenta il biglietto gratuito ma “pagato” dagli sponsor che, in cambio di una notevole visibilità, hanno sottoscritto contratti pluriennali a suon di milioni di euro in più, risollevando i bilanci. Il primo esperimento riguarderà tre partite, poi dal prossimo anno tutti gratis allo stadio: con abbonati e tifosi (ora paganti) in prima linea. In Germania scommettono: così accadrà presto ovunque, salvando il calcio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Aprile 2023, 18:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA