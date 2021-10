Milan, dopo il primo posto un'altra buona notizia: Theo Hernandez è guarito dal Covid

Buone notizie per il Milan dopo la vittoria di ieri a Bologna che ha regalato ai rossoneri la gioia del primo posto, seppur provvisorio (alle 18 c'è Roma-Napoli). Il terzino francese Theo Hernandez, risultato positivo al Covid dopo gli impegni con la sua Nazionale nella fase finale della Nations League, è guarito: l'ultimo tampone è infatti negativo, annuncia il Milan in una nota.

Theo può dunque tornare a disposizione di Stefano Pioli per i prossimi impegni di campionato (Torino a San Siro e Roma all'Olimpico) e per la partita di Champions League contro il Porto di mercoledì 3 novembre, crocevia decisivo per il girone del Milan, obbligato a vincere per non dover dire addio in anticipo alla manifestazione.

