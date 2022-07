Lazio, buona la seconda: 5-0 al Dekani con Lazzari e Pedro sugli altari

di Enrico Sarzanini

Buona la seconda per la Lazio che ad Auronzo di Cadore ha battuto 5-0 gli sloveni del Dekani. Esordio rimandato per Romagnoli fermato all’ultimo da un piccolo fastidio muscolare, il palcoscenico se lo sono presi Pedro, autore di una doppietta, e Lazzari che conferma di essere tra i più in forma ed è proprio lui all’11’ del primo tempo a procurarsi un calcio di rigore che Immobile sbaglia. L’attaccante stizzito se l’è presa con il terreno di gioco (già criticato da Luis Alberto in conferenza stampa) che in effetti ha dato la sensazione di non essere in perfette condizioni.

Il numero 17 biancoceleste non si è dato per vinto e dopo la mezz’ora ha sbloccato la gara con una mezza girata, il raddoppio arriva al 38’ con Pedro su calcio di rigore lo spagnolo sul finire del primo tempo raddoppia servito dal solito Lazzari davvero padrone assoluto della fascia destra. Nella ripresa girandola di cambi ci pensa il neo entrato Basic, anche lui tra i protagonisti di questa prima parte di ritiro, a calare il poker, il 5-0 porta la ferma di Zaccagni ancora su rigore. Prossima amichevole domenica contro la Triestina sotto gli occhi attenti del patron Lotito che è atteso sotto le Tre Cime di Lavaredo per salutare la squadra. Fronte mercato continua il pressing sullo Spezia per Provedel, il Maiorca torna su Muriqi dopo che il Bruges lo ha mollato.

