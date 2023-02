Terremoto Turchia, il portiere Türkaslan morto sotto le macerie. Il drammatico video della moglie, estratta viva

di Redazione web

Tra le migliaia di vittime, sepolte dalle macerie provocate dal terremoto in Turchia, c'è anche Eyüp Türkaslan, il portiere del Malatyaspor che non è riuscito a salvarsi, come invece sua moglie e sua figlia, tratte in salvo il giorno precedente. Secondo i media turchi il calciatore sarebbe morto sotto i cumuli di detriti del palazzo sventrato in cui viveva. A ufficializzare la tragica notizia della morte del portiere turco di 28 anni, l'allenatore Yalmaz Vural, secondo il quale il suo corpo è stato estratto senza vita dalle macerie.

Ah benim canım kardeşim ah!

Ahmet Eyüp Türkaslan Yeni Malatyaspor'un kalecisiydi ve enkaz altında kalarak vefat etmiş.

Allah’tan rahmet , yakınlarına sabırlar dilerim

İçimi acıttı vefat eden her yurttaş gibi.

Çok üzgünüm çok .😞 🥲 pic.twitter.com/VJa9vcZeR9 — Hakan Şükür (@hakansukur) February 6, 2023

Era rimasto in città

Malatyaspor è la squadra di calcio turca che milita nella seconda serie del campionato turco. Cordoglio anche da parte di altri sportivi che hanno conosciuto Turkaslan, tra cui l'ex calciatore, Hakan Sukur, che in un tweet ha scritto: «Che Dio abbia pietà di lui, auguro ai suoi cari tutta la forza possibile per fare fronte a questa sciagura. Sono sconvolto per tutto quanto è successo, addolorato per la perdita di un caro amico, un fratello».

Post commovente

Drammatico il post della moglie del portiere, Kübra Türkaslan, che sui social pubblica un video in cui piange disperata e si vedono sul suo viso, i segni della tragedia, le ferite causate dal crollo dell'edificio.

Salvo il difensore

Il giocatore era stato l'unico della squadra a non lasciare la città, dopo la partita. Chi è riuscito a salvarsi, invece, è stato il difensore, Baris Basdas, che s'è lanciato nel vuoto dal balcone di casa per non essere risucchiato dalla frana e se l'è cavata con un grave infortunio al piede, ma è salvo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Febbraio 2023, 10:00

