Terim: «Messi? Per me è sempre stato il più forte di sempre. Serie A ora più divertente»

di Fabrizio Ponciroli

MILANO - Fatih Terim, noto con il soprannome di Imperatore, è un personaggio amatissimo anche in Italia (ha allenato Fiorentina e Milan). A Montecarlo ha ricevuto il Golden Foot Legend Award 2022. Una ghiotta occasione per affrontare tanti temi calcistici.

Soddisfatto di come si è concluso il Mondiale?

«Prima della finale, ho detto che avrebbe vinto l’Argentina di Messi e che Mbappé sarebbe stato miglior marcatore. Direi che ci ho azzeccato. Tutta la gente voleva Messi Campione del Mondo, tranne i francesi».

Il Mondiale in Qatar ha consacrato Messi. Cosa ne pensa?

«L’ho sempre detto e lo dico ancora. I migliori tre giocatori della storia del calcio sono Messi, poi Messi e, al terzo posto, Messi. È la mia opinione, ce l’ho da prima che vincesse il Mondiale con l’Argentina».

Lei è stimatissimo in Italia, guarda ancora il calcio italiano?



