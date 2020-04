Dopo Tare ecco Parolo: "Il Decreto ci penalizza, qualcuno non vuol far ripartire la serie A"

Il giorno dopo il mancato via libera da parte del governo agli allenamenti di gruppo la Lazio non ci sta ed attacca. Portavoce del malumore biancoceleste il diesse Igli Tare che a Lazio Style Radio commenta le parole del ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora: “Ha detto che bisogna pensare alla tutela della salute ma poi li si fa correre nei parchi in mezzo alla gente anziché nei centri sportivi con le dovute misure. Non so quale sia il suo scopo, di certo non è aiutare il calcio. Alla luce delle decisioni prese la sensazione è di essere discriminati”. Una presa di posizione forte che lascia poco spazio alle interpretazioni quella del dirigente della Lazio che invita le altre società a reagire: “Non mi riesco a spiegare perché squadre come Juventus ed Inter non prendano posizione”. Secondo Tare “Spadafora ha preso decisioni drastiche affinché non si riprenda, c'è qualcosa non quadra”. “Siamo consapevoli della situazione e dobbiamo essere molto più attenti per dare atto del sacrificio fatto dalle persone, però così non va bene” prosegue il diesse della Lazio secondo cui “il calcio è un fattore sociale importantissimo per il Paese: non vogliamo aprire gli stadi, solo terminare il campionato nel rispetto delle regole. Abbiamo guadagnato sul campo la possibilità di vincere lo scudetto, ma mancano ancora dodici partite e parlare di una possibile vittoria è una parola grossa. Vogliamo finirlo più che altro per il bene del sistema calcistico italiano". A rincarare la dose il centrocampista della Lazio, Marco Parolo: “Questo decreto ci penalizza – ha detto alla Radio ufficiale biancoceleste - forse c'è qualcuno che non vuole tentare di far ricominciare il campionato". Secondo il centrocampista “tutti gli sportivi professionisti devono essere trattati allo stesso modo”. Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Aprile 2020, 18:33



© RIPRODUZIONE RISERVATA