Italia campione del mondo nell'82, il raduno per Paolo Rossi. Tardelli posta la foto: «Insieme per sempre»

Sono passati quasi sei mesi dalla scomparsa di Paolo Rossi, il centravanti della Nazionale azzurra campione del mondo nel 1982 in Spagna. E la vedova di Pablito, Federica Cappelletti, ha organizzato una cena invitando proprio i compagni di squadra di Rossi, quella Nazionale italiana che conquistò il gradino più alto del podio a Madrid, 44 anni dopo l’ultimo trionfo.

Al raduno, purtroppo, non c’erano tutti: in onore dello stesso Rossi, di Gaetano Scirea e di Enzo Bearzot sono stati fatti volare tre palloncini, nel momento più toccante della serata. Marco Tardelli, uno dei tre azzurri ad andare in gol in quella finale, ha postato sul suo profilo Twitter una bellissima foto di gruppo: «Pablito per sempre, campioni del mondo per sempre, insieme per sempre», scrive Tardelli. Un gruppo fantastico, ancora unito a quasi 40 anni da quella vittoria.

Pablito per sempre.

Campioni Del Mondo per sempre.

Insieme per sempre. 💙🇮🇹 pic.twitter.com/Ti7bQtm2Bu — Marco Tardelli (@MarcoTardelli82) May 30, 2021

