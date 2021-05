Tarcisio Burgnich, morto a 82 anni "la Roccia". Tra i più iconici difensori del calcio mondiale

È morto a 82 anni Tarcisio Burgnich. L'ex difensore, tra le altre, di Inter e Napoli è scomparso nella notte in Versilia dopo una lunga malattia. Era stato campione d'Europa con l'Italia nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970. Tra i più iconici difensori del calcio mondiale, Burgnich era soprannominato «la Roccia».

Tarcisio Burgnich è morto la notte scorsa nella casa di cura S.Camillo a Forte dei Marmi (Lucca), dove era stato trasferito dopo una degenza all'ospedale Versilia. La salma sarà esposta nella casa funeraria Ferrante a Viareggio, cittadina dove l'ex calciatore e allenatore viveva.

Nato a Ruda (Udine) il 25 aprile 1939, Tarcisio Burgnich esordì in Serie A con l'Udinese, a 19 anni, prima di approdare alla Juventus, al Palermo e infine all'Inter, dove si consacrò come uno dei migliori difensori del panorama mondiale negli anni '60. Chiuse la carriera con il Napoli, prima di intraprendere una carriera da allenatore durata oltre 20 anni, che lo portò in giro per l'Italia, da Nord a Sud.

Terzino di ruolo ma adattabile a centrale o libero, Tarcisio Burgnich faceva del fisico e dell'abilità in marcatura le sue doti migliori. In carriera vinse cinque scudetti (uno con la Juventus e quattro con l'Inter), due Coppe dei Campioni e due Intercontinentali (con l'Inter), oltre a una Coppa Italia e una Coppa di Lega Italo-Inglese (con il Napoli). Fu anche uno dei pilastri della nazionale italiana che si laureò campione d'Europa nel 1968 e vicecampione del Mondo nel 1970.

Morto Burgnich, Zoff: «Mancanza pesante, grande calciatore e persona»

«Una mancanza pesante quella di Tarcisio. Ci conoscevamo da tantissimi anni ma negli ultimi anni siamo stati io da una parte e lui dall'altra, l'ultima volta l'ho sentito un anno fa. È la grande perdita di un grandissimo difensore e di un brav'uomo, una grande persona». Lo dice all'Adnkronos Dino Zoff, innumerevoli volte in Nazionale con Tarcisio Burgnich, morto questa notte all'età di 82 anni.

