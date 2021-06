Svezia-Ucraina, diretta alle 21. Probabili formazioni: Quaison-Isak contro Yaremchuk-Yarmolenko

L'ultimo ottavo di finale di Euro 2020 si dispuetrà stasera alle ore 21.00 all'Hampden Park di Glasgow, dove si incroceranno Svezia e Ucraina. Gli svedesi, sorprendentemente, si sono classificati primi nel girone E, quello della Spagna, e giungono all'incontro dopo due vittorie e un pareggio, in cui hanno mostrato larghi sprazzi di bel calcio soprattutto col il tandem offensivo Isak-Quaison. Più porblematico invece il cammino degli ucraini, che nonostante i 4 punti nel girone hanno chiuso dietro Olanda e Austria, con cui hanno perso lo scontro diretto tecisivo alla terza giornata, ma ottenendo comunque la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta come quarta migliore terza. L'ultimo precedente in competizioni ufficiali risale agli europei del 2012 di Polonia e Ucraina, dove i padroni di casa gioirono in rimonta grazie alla doppietta dell'oggi commissario tecnico Andrij Shevchenko, che ribaltò il vantaggio iniziale di Zlatan Ibrahimovic. La sfida sarà diretta dal fischietto azzurro Daniele Orsato.

Le probabili formazioni

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Quaison, Isak

A disp.: Johnsson, Nordfeldt, Bengttsson, Berg, Svensson, Helander, Sema, Krafth, Claesson, Jansson, Kulusevski, Cajuste. Ct: Janne Andersson.

UCRAINA (4-3-3): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov

A disp.: Pyatov, Trubin, Sobol, Sudakov, Kryvtsov, Stepanenko, Shaparenko, Marlos, Makarenko, Besedin, Tymchyk, Dovbyk. Ct: Andrij Shevchenko

Dove vederla in tv

La partita sarà visibile sia in chiaro, sui canali Rai Uno con streaming su Rai Play, sia sui canali satellitari Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, con streaming su Sky Go.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Giugno 2021, 16:34

