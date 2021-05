Superlega, aperta un'indagine su Juve, Real e Barcellona: arrivano gli ispettori Uefa

Continua lo scontro tra i club ancora aderenti al progetto Superlega e la Uefa. Questa mattina, si apprende, è stata infatti aperta una inchiesta disciplinare contro Real Madrid, Barcellona e Juventus in merito all'adesione al progetto. L'organismo europeo, a tal proposito, ha nominato degli «ispettori etici e disciplinari» che saranno responsabili «dello svolgimento di questa indagine», in connessione con il progetto della Superlega. «Ulteriori informazioni su questo argomento verranno comunicate a tempo debito», ha aggiunto la Uefa, senza specificare di quale »potenziale violazione del quadro giuridico Uefa» sono accusati i tre club.

