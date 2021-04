Superlega, salta tutto? I club inglesi verso il ritiro, Barcellona in bilico. Alle 23.30 riunione tra i 12 club

La Superlega è già finita? A sole 48 ore dell'annuncio, alcuni dei club fondatori della nuova lega "privata" delle più importanti società calcistiche europee iniziano a fare retromarcia davanti alle minacce dell'Uefa, ma soprattutto davanti alle proteste dei loro tifosi.

LE INGLESI VERSO L'ADDIO - Il Chelsea e il Manchester City, secondo Sky Uk, potrebbero essere le prime società ad abbandonare il progetto della Superlega. Anche secondo la BBC e il Sun i club starebbero preparando la documentazione necessaria per ritirare l'adesione alla costituzione della controversa competizione. E, secondo le ultime discrezioni dei media inglesi anche gli altri due club inglesi - Arsenal e Manchester United - avrebbero deciso di fare un passo indietro, rinunciando alla Superlega. Dei sei club di Premier che avevano inizialmente aderito alla nuova costituzione, al momento solo Liverpool e Tottenham non avrebbero ancora fatto retromarcia.

Da Downing Street ai vertici della Fa, dai capitani ai massimi dirigenti della Premier League, e ancora opinionisti tv e manager pluridecorati, fino alla stragrande maggioranza dei tifosi, schierati in prima fila - sui social come fuori dagli stadi, come quella dei tifosi del Chelsea, andati in scena a Stamford Bridge oggi - per esprimere la loro indignazione contro la Superlega, ritenuta alla stregua di «un'aberrazione sportiva» nel paese che ha codificato le regole del calcio. E dove rabbia e sconcerto sono i sentimenti (quasi) unanimi degli ultimi giorni, così veementi da aver convinto il Chelsea e il Manchester City - secondo le indiscrezioni raccolte dalla BBC e dal Sun - a ritirare la sua partecipazione al controverso piano.

Una defezione, nel caso venisse confermata, destinata ad incrinare significativamente la compattezza del fronte ribelle. Da una parte lo sdegno contro i sei club inglesi scissionisti, rei di aver sottoscritto il patto costitutivo della Superlega. Dall'altra il timore per il futuro della piramide calcistica, dei principi di sussidiarietà, del modello di competizione meritocratica. La scossa iniziale, prodotta domenica sera dal comunicato della Superlega, è presto diventata uno tsunami di proteste e accuse, da parte del mondo del calcio d'Oltremanica.

Compreso il governo britannico, che fin da subito si è schierato dalla parte dei tifosi contro «un'operazione di pura avidità». Anche oggi, al cospetto dei vertici del calcio nazionale, il Premier Boris Johnson ha ribadito che farà «tutto il possibile» per impedire che vada in porto il controverso piano. Un impegno ribadito in un editoriale pubblicato sul Sun, il tabloid più letto dai tifosi. Come un atto di guerra, che non è escluso potrebbe tradursi anche in clamorose proposte legislative ai danni delle sei società ribelli, come auspicato dalla Federcalcio inglese. E dalla stessa Premier League, che oggi - senza i rappresentanti dei sei club reprobi - si è riunita in una seduta d'emergenza. All'ordine del giorno, le possibili ritorsioni contro gli scissionisti, colpevoli di «egoismo e tradimento».

E mentre i dirigenti studiano le prossime mosse, e i tifosi - anche dei club sotto accusa - si mobilitano, cominciano ad affiorare - dai campi della massima divisione inglese - anche le prime voci di dissenso. Dopo Jurgen Klopp, il primo a dirsi contrario al progetto escludendo però le dimissioni, oggi è stato Pep Guardiola a liquidare la Superlega come «anti-sportiva», perché priva di meritocrazia. «Sono i proprietari che devono spiegare al più presto il perché di questa decisione - le parole del tecnico spagnolo -. Quando non c'è correlazione tra prestazione e risultati, non c'è sport», ha aggiunto il tecnico catalano. Altrettanto esplicito il giudizio di Marcus Rashford, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto di uno striscione che ricorda come «il calcio è dei tifosi». Un'iniziativa personale alla quale presto potrebbe seguire quella coordinata di tutta la categoria, dopo che Jordan Henderson, capitano del Liverpool, ha convocato i capitani di tutte le squadre della Premier per discutere se assumere una posizione unita e compatta contro la Superlega.

BARCELLONA - Qualche tentennamento arriva anche da Barcellona. L'adesione dei blaugrana al progetto della Superlega è condizionata all'approvazione dei soci, che saranno chiamati ad esperimersi al riguardo. Lo stabilisce, secondo quanto riferisce l'emittente TV3, una clausola fatta inserire dal presidente 'blaugranà Joan Laporta nel contratto al momento dell'ingresso del Bar‡a nel 'panel' dei dodici club soci del progetto. Così il referendum sulla Superlega sarà oggetto della prossima Assemblea dei soci, che si terrà in data da stabilirsi. Ma Laporta, che ha già avuto il conforto dei legali che ha consultato, è stato chiaro: il Barcellona rimarrà nella Superlega solo se avrà il via libera dei soci, ovvero se prevarrà il Sì nelle votazioni. Altrimenti abbandonerà l'idea di far parte del super torneo.

MANCHESTER UNITED - Si è dimesso Ed Woodward, ceo del Manchester United, uno dei club 'fondatorì della Superlega europea. Lo riporta il 'Guardian' sottolineando che il club non ha voluto commentare la notizia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Aprile 2021, 21:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA