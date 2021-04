Superlega, all'Olimpico striscioni congiunti dei tifosi di Roma e Lazio: «Boicottatela»

Superlega, continua a compattarsi il fronte del no. Dopo il comunicato ufficiale della Roma, che si è opposta con forza all'iniziativa dei dodici club europei aderenti al progetto, allo stadio Olimpico protestano, insieme, anche i tifosi giallorossi e quelli della Lazio.

All'esterno dello stadio, davanti all'obelisco del Foro Italico, alcuni tifosi hanno piazzato tre striscioni sui cancelli d'ingresso. La protesta congiunta dei tifosi della Roma e della Lazio è durissima. In uno striscione si legge infatti: «Spegni la tv, accendi il cervello». In un altro striscione, firmato ASR e SSL, si legge: «Non c'è pena né galera per l'omicidio della Superlega». Un terzo striscione affisso dai tifosi romani recita invece: «Non ci pieghiamo ai vostri intere$$i. Boicotta la Superlega».

