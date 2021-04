SuperLega, Gosens choc: «La gente muore e loro pensano ai soldi. 100 o 150 milioni su per il c...»

Robin Gosens si sfoga contro la SuperLega, il progetto di nuova coppa europea promosso da 12 club (sei inglesi, tre spagnoli e tre italiani), che lascerebbe la sua Atalanta fuori dall'élite del calcio continentale. In un'intervista rilasciata al giornale Kicker.de l'esterno sinistro della Dea usa parole forti: «La gente muore nel mondo, i soldi mancano per tutti e questi 12 club creano la loro lega e possono avere 100 o 150 milioni di euro messi su per il c…o», le sue parole.

«Devi chiederti dove sta l'etica in tutto questo. La cosa triste è che è solo una questione di soldi, soldi, soldi. Il danno sarebbe così grande che molti tifosi si opporranno a questo e io prenderei subito parte alla protesta», aggiunge Gosens. «Il fatto che a volte prevalgano è sempre stato alla base del calcio». «Se ora ci sarà una Super League in cui l'Arsenal o il Tottenham si qualificano per sempre senza prestazioni atletiche, il calcio verrà privato delle sue fondamenta. Tutti devono essere consapevoli che il calcio cambierà per sempre e non sarà mai più così come è adesso».

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Aprile 2021, 15:57

