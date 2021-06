Superlega, Ceferin chiama il principe William: «Grazie per aver contribuito a fermare tutto»

Sono passati pochi mesi da quando il calcio europeo ha rischiato la rivoluzione totale con il progetto Superlega: ma quel progetto è naufragato dopo pochi giorni, lasciando tre club - Juventus, Real Madrid e Barcellona - a rischio sanzioni, con il pericolo di non poter giocare la prossima Champions League. E se la Superlega non è mai nata, gran parte delle responsabilità viene dal Regno Unito, nazione di ben sei delle 12 squadre che avevano aderito al progetto.

Il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin, secondo quanto scrive il quotidiano britannico Telegraph, in una lunga telefonata con il principe William - grande appassionato di calcio e tifoso dell'Aston Villa - lo avrebbe ringraziato per l'impegno e lo sforzo fatto per fermare la Superlega. In Gran Bretagna infatti erano subito scattate le barricate contro la 'rivoluzione', osteggiata sia dal governo e dal premier Boris Johnson, sia dalla Corona. William, oltre che erede al trono, è infatti anche presidente della FA, la Federcalcio inglese.

