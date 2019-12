Supercoppa, Juventus-Lazio dalle 17.45 La Diretta le probabili formazioni

Domenica 22 Dicembre 2019, 13:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si assegna quest'oggi nella finale unica tra Juventus e Lazio la Supercoppa Italiana, primo trofeo della stagione. I bianconeri, già vincitori per 8 volte di questa manifestazione, si presentano per l'ennesima volta all'appuntamento dopo 8 scudetti vinti consecutivamente, mentre i biancocelesti, che hanno invece trionfato in 4 occasioni, l'ultima delle quali nel 2017, ci arrivano dopo essersi aggiudicati la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta.(4-3-1-2) Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All.Sarri(3-5-2) Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All.Inzaghi