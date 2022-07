Supercoppa europea, la gaffe Uefa: «In vendita i biglietti per Real Madrid-Roma». Poi cancella il tweet

Supercoppa europea, tutto pronto per la finalissima del 10 agosto a Helsinki. Ad affrontarsi saranno il Real Madrid di Carlo Ancelotti e l'Eintracht Francoforte, ma oggi pomeriggio c'è stata una clamorosa svista dei social media manager dell'Uefa.

La gaffe dell'Uefa: «Supercoppa europea Real Madrid-Roma»

Su Twitter, infatti, l'account ufficiale dell'Uefa aveva annunciato la vendita online dei biglietti per la finale in Finlandia. Peccato che, menzionando addirittura i club, il massimo organismo calcistico europeo aveva annunciato come finaliste, oltre al Real Madrid, la Roma di José Mourinho. Peccato che i giallorossi abbiano vinto, la scorsa stagione, 'solo' la Conference League, la terza competizione europea per importanza, che non dà diritto a disputare la finale della Supercoppa europea.

🎟️ UEFA Super Cup tickets go on sale next Tuesday 19 July - @RealMadrid vs @Eintracht.



🇫🇮 Helsinki Olympic Stadium

🗓️ Wednesday 10 August 2022



Full #SuperCup ticket details: ⬇️ — UEFA (@UEFA) July 14, 2022

Gaffe Uefa, il tweet cancellato

Il tweet pubblicato dall'Uefa è stato poi cancellato e, al suo posto, è stato pubblicato quello corretto. Completamente identico al precedente, ma con la menzione giusta: quella dell'Eintracht che, da vincitore della scorsa edizione dell'Europa League, il prossimo 10 agosto sfiderà il club allenato da Carlo Ancelotti. Questo non è bastato ad evitare che il tweet sbagliato diventasse oggetto di screenshot.

Bastardi, io ci credevo — Leone Lombardi (@Leolomba_) July 14, 2022

L'ironia sull'Uefa: «Era meglio la Roma»

A testimonianza dell'errore dell'Uefa, ci sono diversi commenti ironici da parte dei tifosi della Roma. «Bugiardi, c'è un errore», scrivono gli utenti su Twitter. Ma anche «Ho comprato sei biglietti per Real Madrid-Roma, me li rimborsate?» e «Bastardi, io ci credevo». Non mancano commenti decisamente coloriti e caratteristici del dialetto capitolino, così come chi scrive, in inglese: «Una finale con la Roma sarebbe stata migliore, lo sa anche l'Uefa».

Mortacci vostra — Tirana dream🇦🇱 (@salmonarodibodo) July 14, 2022

Ho comprato 6 biglietti per RealMadrid-Roma ora me li dovete rimborsare — Berardismo 🏆🇦🇱 (@illuminista3) July 14, 2022

Playing @OfficialASRoma vs Madrid instead would be better for uefa 😅😅 — Mariam 🐺 (@mariamkhalifah) July 14, 2022

