SuperLega, De Zerbi: «Domani non vorrei giocare con il Milan. È un colpo di stato»

«Sono molto toccato e arrabbiato di questa cosa a tal punto che ne abbiamo parlato con la squadra per una mezz'ora. È giusto fermarsi come ogni tanto accadeva a scuola. Sono arrabbiato perché è stato fatto un colpo di stato nel calcio». Alla vigilia della sfida di campionato con il Milan, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi è durissimo sulla Superlega. «È un comportamento che va a ledere il diritto che il più debole possa farsi strada - dice -, come se un figlio di un operaio non possa sognare di fare il chirurgo o l'avvocato. Domani non avrei piacere a giocare la partita perché il Milan fa parte di queste tre squadreV.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Aprile 2021, 17:20

