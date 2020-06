Milan in ansia: Calhanoglu vuole cambiare aria, attratto dalla Champions

Hakan Calhanoglu vuole la Champions. Vuole giocarla. Meglio con il Milan, ma non per forza con la maglia rossonera. Parola del suo agente Gordon Stipic che a Tmw parla del futuro del numero 10 rossonero.

«Tutti sanno che il suo contratto è in scadenza nel 2021 e anche che tutto sta riniziando adesso: non ho ancora parlato col Milan, io e Hakan abbiamo grandi ambizioni. Il suo obiettivo è giocare in Champions League, non lo nascondo. Ed è certamente tra i motivi di questo ritorno al top, concentrato e carico».

Novanta minuti da applausi a Lecce, con la certezza che se Hakan riuscisse ad avere maggior continuità sarebbe sicuramente da grandissima squadra, una di quelle che gioca per vincere la coppa con le grandi orecchie. Ma invece, Hakan, continua a mostrare grandi qualità a momenti di appannamento, sembra che si spenga la luce. Cosa succederà a fine stagione? «Cosa succederà non lo so, è presto. Abbiamo le nostre ambizioni, è chiaro, ed è giocare in Champions».

Valigia in mano per il sultano di Mannheim che ha scelto però la sua Turchia alla maglia della Nazionale tedesca. Valigie in mano con una valutazione che non può andare oltre i 15, massimo 20 milioni per via del contratto in scadenza tra un anno. Toccherà a Ralf Rangnick trattare il rinnovo di Calhanoglu? «Non posso prender parte a nessuna speculazione sull’arrivo o meno di Rangnick al Milan. Rangnick non è al Milan, è una domanda a cui non posso rispondere». E allora è giusto guardare la classifica e fare due calcoli per capire se il Milan potrà giocare la prossima Champions League. «Hakan è felice al Milan, Hakan è contento. Quello che so è che è orgoglioso di vestire la 10, sente la fiducia di tutti, in una società così gloriosa e questo è importante. Ovviamente, però, ci sono anche ambizioni individuali».

Intanto buone notizie per Simon Kjaer: l’esito dell’esame strumentale ha evidenziato il mancato interessamento dei legamenti del ginocchio destro. Solo una forte contusione per il danese che potrebbe stringere i denti per domenica pomeriggio contro la Roma. Per Ibra invece bisognerà aspettare probabilmente la trasferta di Ferrara. Musacchio operato alla caviglia: tempi di recupero calcolati in quattro mesi, salvo complicazioni.

Questa mattina alle 9 a Fabbrica Durini, frazione di Alzate Brianza, l'ultimo saluto a Pierino Prati, l'attaccante che con la maglia del Milan ha vinto tutto.



