Su TimVision, Bernardo Corradi vince la coppa “Fantacalcio Serie A Tim”. A Riccardo Rossi il cucchiaio di legno

È Bernardo Corradi il vincitore di Fantacalcio Serie A TIM, il primo reality mai realizzato sul gioco del fantacalcio prodotto da TIMVISION, in collaborazione con Stand By Me. Grazie alle prodezze della sua fantasquadra, la Dinamo Corradi, il commissario tecnico della Nazionale Under 17 ha avuto la meglio sugli altri sette fantallenatori in gara, in barba ai pronostici che lo volevano sfavorito da settimane.

Nell’ultima puntata disponibile da venerdì 27 maggio su TIMVISION, al posto di Corradi, impegnato con gli azzurrini, Dario Marcolin, ex centrocampista della Lazio nonché amico storico di Corradi riceve la Coppa del Campionato Fantacalcio Serie A TIM consegnata dall’executive producer di TIM Emanuele Venditti e da Fulvio Gennari di Fantalcacio.it.

La Coppa però non è l’unico premio consegnato in questa puntata in cui si ripercorrono anche i momenti più divertenti della stagione. La LEGA TIMVISION assegna infatti altri quattro riconoscimenti, divisi in altrettante categorie: per la categoria Miglior inno, vince il premio Riccardo Rossi con la sua Undici Rossi; per la categoria Miglior punizione Ludovica Pagani consegna il premio modellino del ginocchio finto a Luigi Di Biagio, autore di una esilarante punizione che lo vedeva vestito da moschettiere; per la categoria Miglior Aplomb il presidente Pierluigi Pardo riceve il premio “Divieto di sosta” per la famosa querelle legata al rosso nel tunnel degli spogliatoi a De Sciglio; infine per la categoria Miglior prestazione in una giornata Luigi Di Biagio riceve da Ivan Zazzaroni la moneta Fantacalcio. Il Cucchiaio di legno, trofeo più temuto dal tavolo dei fantallenatori, è andato a Riccardo Rossi che con la sua Undici Rossi non è riuscito a evitare l’ultima posizione.

Con le sue 35 puntate Fantacalcio Serie A TIM è stata la produzione originale più vista di TIMVISION e il secondo contenuto di intrattenimento più visto sulla piattaforma nell’ultimo anno, con più di 100 mila ore di fruizione da parte degli utenti. Non solo. Sui social il programma ha generato più di 7 milioni di impression e oltre 4 milioni di visualizzazioni per i video sulle varie piattaforme social di TIM e dei partner della trasmissione, contando solo Instagram e Tik Tok. Anche sul canale Youtube di Fantacalcio.it i contenuti legati a Fantacalcio Serie A TIM hanno raccolto oltre 500 mila visualizzazioni.

Fantacalcio Serie A TIM è una produzione originale TimVision, in collaborazione con Stand By Me, episodi in streaming ogni venerdì.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Maggio 2022, 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA