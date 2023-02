Striscione dei Fedayn bruciato, rafforzati i controlli sugli ultrà: massima attenzione per Roma-Verona di stasera

Roma-Verona: rafforzati i controlli sugli ambienti ultrà dopo lo striscione, trafugato ai Fedayn della Roma, e bruciato nello stadio a Belgrado. Il Questore di Roma con un'ordinanza ha disposto di intensificare i controlli sia allo stadio Olimpico sia in tutti i luoghi di ritrovo delle tifoserie, a partire dal match di stasera alle 20.45. L'ordinanza arriva dopo la richiesta del Viminale di intensificare i controlli in particolare sui match che vedono impegnate tifoserie gemellate non solo con Roma e Napoli.

COSA ERA SUCCESSO

Durante la partita Stella Rossa-Cucaricki, nel settore occupato dagli ultras Delije, era stato bruciato lo storico striscione «Fedayn» della tifoseria romanista. Il video è diventato virale sui social ed è solo l'ultimo atto di una vicenda nata già due settimane fa, quando, dopo Roma-Empoli, un gruppo di tifosi giallorossi ha subito un agguato da parte di alcuni ultras serbi a Piazza Mancini, nei pressi dello Stadio Olimpico. In quell'occasione era stato rubato anche lo striscione «Fedayn», poi ieri pomeriggio ricomparso capovolto nello stadio della Stella Rossa, bruciato e accompagnato da un altro striscione che recitava «avete scelto la compagnia sbagliata», in riferimento al gemellaggio dei Fedayn Roma con i Bad Blue Boys della Dinamo Zagabria.

