Striscia, Tapiro d'oro a Roberto Mancini: «Preoccupato, rischiamo di non andare ai Mondiali»

Striscia, tapiro d'oro a Roberto Mancini; ​«Rischiamo di non andare ai Mondiali. Sono preoccupato». La Nazionale italiana è a rischio qualificazione e si giocherà il tutto per tutto ai play off. Valerio Staffelli ha raggiunto il ct per consegnargli l'ambito premio.

Leggi anche > Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid. L'annuncio sui social: «Siamo asintomatici»

L’Italia di Roberto Mancini, dopo il trionfo dell’estate scorsa agli Europei, rischia di non accedere ai prossimi Mondiali di calcio, complice il mancato primato nel girone di qualificazione e uno spareggio da brividi.

Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) il commissario tecnico della Nazionale riceve da Valerio Staffelli il Tapiro d’oro dell’anno, con la speranza che sia di buon auspicio per i playoff.

«È vero, rischiamo di non andare ai Mondiali. Sono preoccupato anche io come tutti gli italiani, ma abbiamo ancora due partite», ammette Mancini, che in chiusura di intervista cede all’ottimismo: «In Qatar ci andremo e se sarà così mi dovrete portare un altro Tapiro, più grosso di questo».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Dicembre 2021, 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA