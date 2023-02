Agguato ultrà Stella Rossa ai tifosi della Roma, il video inedito: Fedayn si sciolgono? ​A Napoli spuntano bandiere serbe​

Un video inedito in cui si vedono fronteggiare due gruppi di facinorosi, con l’esito ormai noto a tutti. A 10 giorni esatti dal violento assalto degli hooligans serbi dello Stella Rossa a Piazza Mancini agli ultras della Roma con tanto di sottrazione di storici striscioni come quello dei Fedayn, ecco le immagini di quella notte prese da una diversa angolazione.

Agguato ai romanisti, il video inedito

Nel week end la tifoseria dell’ex Jugoslavia ha rivendicato la “vittoria” con tanto di cori in italiano in curva mentre nella curva del Napoli (gemellata con quella dello Stella Rossa) sono apparse bandiere serbe. Una vicenda che ha scosso tutto il mondo del tifo organizzato e che continua a portare divisioni e polemiche. A Salisburgo lo storico gruppo dei Fedayn non dovrebbe essere al seguito della squadra, un evento epocale negli ultimi 50 anni. E sono sempre più forti le voci dello scioglimento del gruppo. Il timore più grande resta quello di una vendetta tra tifoserie.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Febbraio 2023, 14:59

