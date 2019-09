Stefano Napoleoni e la sua Roma: «Il destino non mi ci farà giocare contro, sono uno di voi»

Nicolò Zaniolo, la madre Francesca risponde agli insulti al derby ma il web non è tutto dalla sua parte

Si vede che era destino non poter indossare quella maglia, ma a quanto pare, nemmeno di giocarci contro! A breve capirete il perché di queste parole. Un abbraccio grande a tutti e sempre forza Roma! Uno di VOI!

Il suo sogno è sempre stato quello di diventare un calciatore professionista e di giocare nella sua squadra del cuore, la. Partendo dal basso,è riuscito a realizzarlo, anche se solo in parte. Il 33enne attaccante, romano di Vigne Nuove, ha rischiato di ritrovarsi con la Roma, ma da avversario: il sorteggio di, infatti, ha fatto 'pescare' ai giallorossi, nel girone, l', il club turco in cui Napoleoni ha giocato nelle ultime tre stagioni.Anche se il suo percorso non è stato molto lineare,è un ragazzo che è riuscito a ritagliarsi uno spazio nel calcio professionistico, ma sempre e solo all'estero. La sfavillante carriera giovanile di Napoleoni, cresciuto nel Tor di Quinto, non era sfuggita ad un certo, che nel 2006 decise di tesserarlo per il Widzew Lodz, il club in cui l'ex romanista lavorava come dirigente. Dopo tre anni in Polonia, Stefano Napoleoni è poi approdato in Grecia, dove ha giocato per il Levadiakos e per l'Atromitos. Nel 2016, un nuovo cambio di paese, con l'ingaggio da parte dell', il club di proprietà del Ministero dello sport turco. Qui, Stefano Napoleoni ha giocato accanto ae sfiorato anche una storica qualificazione in Champions League.L'urna di Nyon, per uno strano scherzo del destino, aveva deciso perun debutto all'Olimpico in una gara della, ma da avversario. Non sarà però così, dal momento che l'attaccante romano è stato appena ceduto ad un altro club turco, il. Lo stesso Napoleoni, nella giornata di ieri, aveva anticipato il trasferimento con un post che fa capire quanto il suo cuore fosse combattuto di fronte all'incrocio con la sua Roma. «Grazie di cuore a tutti voi, tifosi romanisti e non, per i bellissimi messaggi che mi avete mandato in questi giorni! Purtroppo nella vita non sempre le cose vanno come vorremmo o come desidereremmo! Oggi, come più di 15 anni fa, mi ritrovo ancora una volta, non per volere mio, a non poter giocare in quello stadio che fin da ragazzino mi ha fatto sognare» - ha scrittosui social - «».