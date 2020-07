Pioli avvisa l'Atalanta: «Non è più il Milan di Natale»

Il Milan è cambiato. Non è più quello di Natale. Nessun più gran regalo da quel 22 dicembre (5-0!). Da quando è arrivato Ibrahimovic la storia rossonera è un’altra. Fatta di vittorie, tante punti, solo due sconfitte (Inter e Genoa), l’ultima l’8 di marzo.

L’Atalanta è avvertita (stasera alle 21,45 la sfida di San Siro, arbitro Doveri di Roma, diretta tv su Sky Sport), Stefano Pioli vuole vincere, magari stravincere, proprio come è riuscito a Gasperini. Vendicare la gara dell’andata, provare a prendersi tre punti per la classifica per le statistiche che dicono che i rossoneri non battano l’Atalanta dal 2014. «Vogliamo che questo periodo continui il più a lungo possibile. L’Atalanta è prima in quasi tutte le statistiche del campionato, ma noi stiamo bene e vogliamo fare una grande partita. Siamo cambiati tanto rispetto all’andata».

Una partita negativa con giustificazione: «Eravamo agli inizi della nostra crescita. Abbiamo cambiato modo di giocare e adesso siamo un altro Milan, anche se le difficoltà rimangono».

Superare a San Siro l’Atalanta anche per onorare il rinnovo di contratto arrivato dopo il ritiro di Ralf Rangick. «È quello che desideravo e sono felice di aver rinnovato con il Milan». Un rinnovo di due anni a due milioni di euro netti a stagione Nel contratto è previsto anche un bonus in caso di vittoria dello scudetto, oltre agli altri legati al piazzamento in classifica.

Con Pioli allenatore ci sarà ancora spazio per Ibrahimovic nel Milan? «Il contributo di Ibra (che per restare chiederebbe 6 milioni di euro, ndr) è stato eccezionale sotto tutti i punti di vista. Bisogna capire se c’è la volontà di continuare assieme, ma ora dobbiamo rimanere concentrati, fino al 2 agosto, poi ci sarà il tempo per fare tutte le valutazioni del caso».

Sicuramente «la cosa più importante è la continuità e da proprio da questo bisogna ripartire». Provare a prendere tre punti, l’obiettivo quinto posto non è svanito, pur sapendo delle tante assenze: mancheranno Romagnoli e Conti, mancherà anche Theo Hernandez. In campo? Calabria, Gabbia e Laxalt insieme a Kjaer: «Le assenze ci sono, ma stiamo bene, siamo pronti e vivi. Sappiamo che dobbiamo fare una grandissima prestazione».

