La Juve prova l'allungo col Genoa. Buffon & Chiellini rinnovano un altro anno

Tre sconfitte nelle ultime cinque trasferte in casa del Genoa e l’andata vinta grazie a un rigore di Cristiano Ronaldo al 96’ dicono che la partita di questa sera al Ferraris (ore 21.45, arbitra Calvarese, Sky Sport) non ha il risultato già scritto come potrebbe sembrare.

Sarri lo sa e avvisa: «Giocare a Marassi è difficile per tutti, dobbiamo essere consapevoli della complessità del match». Meglio allora dosare il turnover con il misurino: «Possiamo concederci al massimo uno o due cambi».

In attacco avanti con Dybala, CR7 e Bernardeschi, in attesa che Higuain cresca di condizione. «Gonzalo sta meglio, ma sul minutaggio elevato c’è qualche incertezza». Per il resto, tra le poche novità ci sarà il ritorno di Danilo in difesa.

Giornata di grandi annunci, ieri per la Juve. Tra innovazione e tradizione: dallo scambio Arthur-Pjanic, ora è ufficiale, al rinnovo fino al 2021 de i senatori Buffon e Chiellini. «Sono molto orgoglioso di continuare per il sedicesimo anno, abbiamo ancora tanti traguardi da raggiungere», dice il difensore: ogni riferimento alla Champions mai vinta è puramente voluto.

Per SuperGigi è in arrivo anche il record di presenze in serie A che al momento condivide con Maldini a quota 647: non questa sera, ma più probabilmente sabato contro il Torino.

Il nuovo che avanza è Arthur: «Ringrazio la Juve, entro a far parte di un grande club». A l Barcellona andranno 72 milioni più altri 10 di bonus. O meglio, andrà un conguaglio fino a un massimo di 17 milioni , a seconda dei bonus, perché il neo blaugrana Pjanic lascerà Torino per 60 milioni più altri 5 di bonus, generando una plusvalenza di 41,8 milioni.

«Su Pjanic non ho alcun dubbio: va in una grande squadra come il Barcellona, ma ci darà il 101% fino all’ultimo giorno - assicura Sarri -. Arthur? È presto per parlarne, ma lo studieremo a fondo da qui a fine stagione».

