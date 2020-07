Lecce-Lazio: 0-1 La Diretta Sblocca Caicedo dopo 5 minuti

SEGUI LA DIRETTA

Martedì 7 Luglio 2020

La sfida tra Lecce Lazio apre il programma della 31esima giornata di Serie A, che inizierà oggi per concludersi giovedì sera con Verona - Inter. Entrambe le compagini questa sera in campo vengono da due pesantissime sconfitte, per i salentini a Reggio Emilia col Sassuolo e per i biancocelesti in casa contro il Milan, che rischiano di compromettere seriamente la permanenza in Serie A per i padroni di casa e la volata finale nella lotta scudetto per i ragazzi di Simone Inzaghi.E' notte fonda per la squadra di Liverani, reduce da 6 sconfitte di fila con 6 gol fatti e 25 subiti; nel proprio stadio l'ultimo successo è il 2-1 sulla SPAL della 24esima giornata, poi le sconfitte con Atalanta, Milan e Sampdoria. Tutto diverso il tabellino di marcia per i capitolini, che nelle ultime 10 trasferte in A hanno conquistato ben 8 vittorie, 1 solo pareggio e la sconfitta per 3-2 sul campo dell'Atalanta.LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Mancosu, Petriccione, Barak; Falco, Saponara; Babacar ALL.: Liverani.LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, S.Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. ALL.: S.Inzaghi.ARBITRO: Maresca di Napoli.