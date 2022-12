Trent'anni per una gomitata all'arbitro: squalifica choc a un 19enne dei dilettanti

La notizia della squalifica choc di un calciatore di 19 anni sta facendo il giro del mondo. Dopo una gomitata inferta all'arbitro, il giovane è stato squalificato per ben 30 anni. È accaduto durante un match di Serie D francese fra Blanc de Indre e Fussy-Saint Martin, in cui un calciatore ha colpito violentemente l’arbitro ed è stato espulso, ma non è certo finita sul terreno di gioco. La pena esemplare decisa dalla Federazione francese, adesso, sta facendo discutere il mondo del calcio e dei social.

La sanzione inflitta

La maxi squalifica, però non è stato l'unico provvedimento preso dalla Federazione nei confronti del giovane calciatore. I vertici del calcio francese hanno optato anche per 5 punti di penalizzazione in classifica alla squadra del giovane e 234 euro di multa. Adesso il ragazzo potrà tornare a calciare un pallone in una partita ufficiale il 12 dicembre 2052, quando avrà ben 49 anni...

Non è la prima volta

In Francia i gesti di violenza sul campo da gioco non sono tollerati e a dimostrarlo è il pugno duro utilizzato in queste situazioni. Si tratta, infatti, della seconda sanzione a distanza di pochi giorni punita con una mega squalifica. Il 25 novembre scorso, un giocatore del Bourges Foot 18, che aveva colpito con la testata un arbitro, ha ricevuto come pena ben 16 anni di sospensione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Dicembre 2022, 19:16

