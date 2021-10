Sport e beneficenza: all'asta le maglie della squadra del Perugia per aiutare il reparto di Oncologia

Sport e beneficenza: binomio perfetto. Continua l'impegno della squadra di calcio del Perugia al fianco del reparto di Oncologia dell'ospedale cittadino. Dopo il successo dello scorso anno, riparte l’asta delle maglie indossate dai giocatori biancorossi in collaborazione con Avanti Tutta, l'associazione promotrice del progetto. L’iniziativa mira a raccogliere fondi per l’associazione nata in memoria di Leo Cenci, che si occupa di malati di cancro e promuove numerose iniziative benefiche a sostegno delle progettualità di bene del reparto di Oncologia Medica dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Leggi anche - Covid, 1100 medici e odontoiatri sono stati sospesi: «Non sono ancora vaccinati»

«Siamo molto contenti di riprendere la collaborazione con il Perugia Calcio – dichiara Federico Cenci, fratello di Leonardo, che oggi conduce le attività di Avanti Tutta – che lo scorso anno ha portato alla splendida cavalcata verso la promozione in serie B. La vicinanza e la sensibilità del Perugia Calcio ci onora e ci spinge a fare sempre meglio nell’attenzione ai malati oncologici e alle loro famiglie. L’auspicio è quello di raggiungere insieme grandi traguardi sportivi e di solidarietà». Nelle prossime settimane inizieranno le aste in cui verranno assegnate le maglie indossate dai biancorossi nelle prime gare di questo campionato.

Nella passata stagione, l'iniziativa ha portato all’acquisto di una postazione informatica dotata di computer e stampante e una fotocopiatrice avanzata donata al reparto di oncologia medica dell’Ospedale di Perugia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Ottobre 2021, 19:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA