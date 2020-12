Spinazzola sposo alla vigilia di Natale, il calciatore della Roma ha detto sì a Miriam nella sua Foligno

Festa di Natale con matrimonio per Leonardo Spinazzola. Il laterale della Roma e della Nazionale ha sposato a Foligno, la sua città, la compagna, Miriam Sette, nel giorno della vigilia di Natale e ha poi postato due foto del giorno felice.

La prima li ritrae subito dopo le nozze, contratte in Comune, di fronte al palazzo comunale di Foligno; la seconda, al rientro in casa, nel giorno di Natale con la consorte e il figlio. La coppia è in attesa di un secondo figlio. Leonardo e Miriam sono stati uniti in matrimonio dalla consigliera comunale Tiziana Filena, amica della sposa.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Dicembre 2020, 13:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA