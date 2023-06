Spezia-Verona, lo spareggio a Udine diventa un caso. Il sindaco: «Offesa ai tifosi». L'allarme della polizia

di Redazione web

Lo spareggio salvezza tra Spezia e Hellas Verona, che deciderà chi resterà in Serie A domenica 11 giugno, diventa un caso. Ieri la Lega Serie A ha fatto sapere che lo spareggio si giocherà a Udine alla Dacia Arena, in campo neutro: la scelta ha però fatto storcere il naso a molti, in primis alle forze dell'ordine, secondo cui si tratta di una scelta sbagliata. E il sindaco di La Spezia si spinge oltre e parla di «offesa ai tifosi e mancanza di rispetto per la città».

Spezia-Verona, lo spareggio salvezza si giocherà domenica 11 giugno a Udine: la decisione ufficiale

Il Milan licenzia Maldini: «Squadra in rivolta», la reazione di Leao. Ipotesi Ibra team manager

Le parole del sindaco

«La scelta della Dacia Arena di Udine per giocare lo spareggio tra Spezia e Verona è un'offesa ai tifosi spezzini e una mancanza di rispetto per la città e la nostra provincia». Lo scrive in una nota il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini commentando la decisione della Lega Serie A di disputare lo spareggio per la permanenza nella massima serie tra Spezia e Verona alla Dacia Arena di Udine «Queste partite valgono la storia di un club e di un territorio e la scelta del campo deve essere presa con attenzione e risultare un territorio neutro per tutti - ha detto Peracchini - Il percorso pone problemi di sicurezza e ordine pubblico perché c'è il rischio evidente che le due tifoserie possano incontrarsi durante il tragitto e i rapporti tra i tifosi vanno considerati. Chiediamo alla Lega Serie A di rivedere questa decisione e trovare una soluzione che garantisca equità e imparzialità».

L'allarme del sindacato di polizia

«Per gli operatori che devono garantire la sicurezza cresce la preoccupazione, già alta, per lo ‘spareggio salvezza’ fra Verona e Spezia che si dovrà giocare domenica alle 20.45. Questo alla luce della scelta della Dacia Arena come campo neutro per disputare una partita caratterizzata da fortissima tensione, dal momento che è in gioco l’unica possibilità di non retrocedere in serie B», afferma Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato, commentando la notizia che lo spareggio salvezza fra Verona e Spezia si giocherà a Udine, per decidere quale delle due squadre di calcio retrocederà in serie B.



«Per raggiungere Udine, infatti, le tifoserie avversarie dovranno percorrere il medesimo tratto autostradale della A4, ed è altamente probabile che vengano in contatto. Definire la scelta ‘infelice’ è un eufemismo. I continui incidenti che si verificano in occasione delle partite di calcio, e soprattutto i numerosi appartenenti alle forze dell’ordine che puntualmente rimangono feriti – ben 9 la scorsa domenica a Brescia -, impongono di pensare alla sicurezza prima di tutto. Il resto deve rigorosamente venire dopo».



«Siamo qui a dare un allarme prima che ci ritroviamo a commentare disperati i soliti disastri che non sono nuovi alle nostre cronache – aggiunge Mazzetti -, e che dovrebbero quantomeno servire per prendere decisioni quanto più ponderate possibili.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Giugno 2023, 11:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA