Spezia-Roma 1-0, Sassuolo-Lazio 1-0: la diretta

Ultima giornata di campionato anche per Roma e Lazio. L'ultima ufficiale di Fonseca sulla panchina giallorossa, e che potrebbe essere anche l'ultima di Simone Inzaghi su quella biancoceleste. La Roma gioca a La Spezia, contro la formazione di Italiano salva. E lo fa per mettere al sicuro il posto in Conference League. La squadra di Lotito invece cercherà di chiudere con onore una stagione segnata nella prima parte con troppi risultati negativi. La corsa alla Champions è stata inutile.

FORMAZIONI UFFICIALI

SPEZIA-ROMA

SPEZIA (4-3-3): Rafael; Vignali, Capradossi, Terzi, Bastoni; Estevez, Agoume, Pobega; Verde, Nzola, Gyasi.

ROMA (4-2-3-1) Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon; Cristante, Darboe; Pedro, Mkhitaryan, El Shaarawy; Mayoral.

SASSUOLO-LAZIO

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel. All.: De Zerbi.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Marusic, Parolo, Radu; Lazzari, Cataldi, Lucas Leiva, Akpa Akpro, Lulic; Correa, Muriqi. All.: Inzaghi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Maggio 2021, 20:58

