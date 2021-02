Spezia-Milan, dove vederla in streaming e in diretta tv

Spezia-Milan dove vederla in diretta streaming e in tv. La ventiduesima giornata di serie A offrirà due supersfide come Napoli-Juventus e Inter-Lazio. Potrebbe approfittarne la capolista Milan, impegnata stasera allo stadio "Picco" contro lo Spezia, fresco di passaggio di proprietà da Gabriele Volpi allo statunitense Robert Platek. I rossoneri (imbattuti in trasferta) dovranno comunque prendere con le pinze la sfida con gli aquilotti liguri, che sinora hanno conquistato 21 punti esprimendo sovente un ottimo calcio e battendo di recente squadre come Napoli, Sampdoria e Sassuolo.

SPEZIA-MILAN, DOVE VEDERLA IN STREAMING

Sarà un match da seguire (fischio d'inizio ore 20.45, arbitro Chiffi di Padova) ed è importante sapere dove verrà trasmesso, in diretta streaming e in tv. Come tutti i posticipi del sabato sera, la diretta streaming di Spezia-Milan sarà su Dazn, disponibile per gli abbonati su pc (www.dazn.com), smartphone e tablet (sull'app Dazn), in presenza di una connessone a internet stabile. La telecronaca della sfida del "Picco" sarà affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. Spezia-Milan sarà visibile non solo in diretta, ma anche on demand.

SPEZIA-MILAN, DOVE VEDERLA IN TV

La partita tra la squadra di Vincenzo Italiano e quella di Stefano Pioli non sarà usufruibile solo in streaming. Andrà anche in diretta televisiva su Dazn1, al canale 209 del bouquet di Sky.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Febbraio 2021, 08:30

