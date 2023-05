Spezia-Milan 2-0, le pagelle: Origi e Rebic disastrosi. Diaz fantasma. Si salvano solo Theo e Tonali

di Luca Uccello

Lo Spezia batte 2-0 il Milan nel secondo anticipo del sabato della 35/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Picco' della città ligure. A decidere il match le rete di Wisniewski al 75' ed Esposito all'85'. In classifica i rossoneri restano fermi al 5° posto con 61 punti, mentre i bianconeri agganciano al 17° posto il Verona a quota 30.

LE PAGELLE

MAIGNAN 5

Una sola parata e due reti incassate. Si mette male anche per lui.

KALULU 4,5

Sulla fascia Reza fa quello che vuole. Lui invece non ci riesce mai.

KJAER 5

Per non perdere il posto Champions League, Pioli lo butta in campo. Ma non funziona. E sul gol va a vuoto di testa.

TOMORI 5

Perde pericolosamente Amian, poi blocca Nzola. Ma sul gol dorme anche lui (84’ Calabria ng)

THEO HERNANDEZ 6

Spinge tantissimo, prova anche a segnare e ci va anche vicino. Pioli poi lo mette a nanna. L’Inter c’è e lui deve essere riposatissimo e dare tutto e di più. (64’ Ballo-Touré 4: inutile giudicarlo)

TONALI 6

Non ha fortuna. Prende un altro palo. Ma quanta corsa, quanta intensità. Padrone del centrocampo fino al gol. Poi si perde.

POBEGA 5

Pioli non blocca in mezzo al campo. Così però Tomaso non riesce a dare il meglio di sé.

SAELEMAEKERS 5

Sembra stanco. Forse lo è per davvero. Ora però bisogna recuperarlo in vista della finale di San Siro. Appuntamento con lui (e tutti gli altri) per martedì notte (64’ De Ketelaere 4: si dimostra ancora una volta un cambio disastroso).

BRAHIM DIAZ 4

Non si vede, non si fa vedere. Male. Si deve accendere. Da qui alla fine c’è bisogna di un vero numero dieci. E quello che si vede nel secondo tempo non basta… (71’ Adli 5: Finalmente Pioli lo butta in campo. Ma non gioca nel suo ruolo).

ORIGI 4,5

Finalmente Pioli ha capito che Divack è un esterno. Avrà capito che nemmeno lui è come Rafael Leao?

REBIC 4,5

Siamo alle solite. Non segna, non fa nemmeno segnare. (71’ Giroud 5: non può sempre pensarci lui).

PIOLI 5

Fa quello che può. La rosa è quella che è e gli infortuni sono tanti. Anche troppi. Ma non si può perdere a Spezia. Non si può perdere il posto Champions League. E martedì potrebbe esserci un’altra mazzata. Riflessioni su Maldini ma anche sul tecnico…

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Maggio 2023, 20:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA